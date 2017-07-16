Добкин заявил, что Швейцария прекратила против него санкции

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, которому накануне было избрана мера пресечения, заявил, что Швейцария прекратила против него международные санкции. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Как работают европейские адвокаты. Швейцария прекратила в отношении меня международные санкции. Причина – недостоверная информация ГПУ", – написал он.

Читайте такжеДепутаты от "Оппозиционного блока" готовы взять Добкина на поруки

Как доказательство, Добкин опубликовал соответствующий документ.

По словам депутата, причина прекращения санкций – "недостоверная информация" Генпрокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина. Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного зговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

15 июля, суд постановил арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.

Добкин заявил, что залог за него внесут однопартийцы.