Дело Клименко: партнеры бывшего министра пошли на сделку со следствием - Матиос

12:55, 15 июля 2017
Политика
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14 июля представители правоохранительных органов провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи.

Матиос рассказал о результатах обысков по делу Клименко / фото УНИАН

Фигуранты по делу бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко после обысков, которые состоялись 14 июля, пошли на сделку со следствием.

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Об этом сообщил военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

"Смотря, что происходит по закону в кабинетах следователей Главной военной прокуратуры, появляются мысли вслух: еще вчера они тусили в "Гулливере" и были партнерами с Клименко, а сейчас после обысков в квартирах "хозяина" уже вечером они же (от страха или совести??) строками показаний в протоколах - пошли на сотрудничество со следствием", - написал прокурор. 

Как сообщал УНИАН, 14 июля представители правоохранительных органов провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.

По словам Матиоса, военная прокуратура совместно с Департаментом защиты национальной полиции и спецподразделением "Корд" проводит "вторую волну" реализации расследования по делу преступной организации Януковича-Клименко".

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что силовики заблокировали имущество экс-министра на сумму 12 миллиардов долларов.

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Новость в сюжете: Обыски по делу Януковича-Клименко
Теги: #Клименко#дело Клименко