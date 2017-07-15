Телефонный разговор "нормандской четверки" может состояться через неделю - МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозирует проведение телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" через неделю, предположительно может произойти с 24 по 28 июля.

Об этом он сказал в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

Министр напомнил, что в настоящее время между сторонами ведутся консультации об организации телефонного разговора на высшем уровне с участием лидеров "нормандской четверки" - президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

"Это скорее всего будет через следующую неделю, поскольку на следующей неделе, это просто сложно организовать с логистической точки зрения", - заявил Климкин.

Он также сообщил о достижении представителями "четверки" договоренности, что основной темой разговора станут вопросы безопасности и освобождения заложников.

"Как только будут результаты телефонного разговора, потом будем планировать, конечно, встречи, но встречи, направленные на результат", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" находятся на стадии подготовки, но для того, чтобы они состоялись пока не хватает "мяса".