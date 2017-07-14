По факту ранения Дейдея открыто производство по статье "теракт"

Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения ранения народным депутатом Украины Евгением Дейдеем.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Предварительно установлено, что Евгений Дейдей получил ранение во время боевых действий 14 июля 2017 года примерно в 18.00 часов, в районе промышленной зоны г. Авдеевка.

После оказания первичной медицинской помощи, с диагнозом осколочные ранения народного депутата направили в военный госпиталь № 66 г. Покровска.

Уголовное правонарушение по факту ранения предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", - написала Сарган.

Ранения не тяжелое, добавила она.