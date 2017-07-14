Силовики получили постановление суда на обыски у адвокатов Клименко
13:25, 14 июля 2017Политика
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Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что есть постановление суда на проведение обысков у адвокатов, которые обслуживают экс-министра доходов и сборов Александра Клименко..
Сегодня в помещениях Клименко провели обыски / фото УНИАН
Силовики получили постановление суда на проведение обысков у адвокатов, которые обслуживали бизнес-империю экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
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«Есть постановление суда на проведение обысков у адвокатов, обслуживающих Клименко», - сказал он.
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