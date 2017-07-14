Силовики получили постановление суда на обыски у адвокатов Клименко

Силовики получили постановление суда на проведение обысков у адвокатов, которые обслуживали бизнес-империю экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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«Есть постановление суда на проведение обысков у адвокатов, обслуживающих Клименко», - сказал он.