"Ресурс терпения исчерпан": нардеп Константиновский заявил об отказе от мандата

Вячеслав Константиновский написал заявление об отказе от мандата народного депутата.

Читайте такжеГПУ завтра попросит суд избрать Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом он сообщил на Facebook в четверг вечером.

"Сегодня принял решение, которое свалило огромный груз с моих плеч. Написал заявление об отказе от депутатского мандата. Завтра утром оно будет в секретариате ВР и, надеюсь, будет проголосовано на следующей сессии. Первый раз я хотел это сделать через полгода после избрания, но несколько раз откладывал, надеялся, что привыкну", -написал Константиновский.

Константиновский заявил, что почти три года в Раде были самыми мрачными в его жизни.

"Я желаю этому парламенту терпения и успехов с реформами, но уже без меня. Надеюсь, смогу приносить пользу работая в бизнесе. Мне кажется, наши рестораны и клубы делали Киев хоть немного более комфортным и европейским. Благодарю своих избирателей за доверие и прошу прощения за то, что не смог полный срок защищать их интересы. Борьбу за возвращение земли совхоза "Пуща-Водица" буду продолжать, команда юристов уже работает", - написал политик.

Читайте такжеЛуценко вручил подозрения депутатам Розенблату и Полякову

Он добавил, что не согласен с огульным поливанием грязью депутатов и парламента в целом и не готов больше терпеть незаслуженное унижение.

"Мой ресурс терпения истощился. Я желаю этому парламенту терпения и успехов с реформами, но уже без меня. Надеюсь, смогу приносить пользу, работая в бизнесе", – подытожил Константиновский.

Вячеслав Константиновский был избран по 220-му одномандатному округу от политической партии "Народный фронт". В июне 2015 года он вышел из состава фракции.

Константиновский в декларации за 2015 год указал, что имеет $14,7 млн наличными.

В феврале 2017 года Генпрокуратура подозревала его в неуплате налогов, однако позже претензии были сняты.

В 2014 году он объявил о продаже своей машины марки Rolls-Royce и о том, что пожертвовал полученные 2,5 млн грн на нужды украинской армии.