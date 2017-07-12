Сегодня в ВР не пришел ни один из 5 нардепов, в отношении которых рассматривались представления ГПУ

Сегодня на заседании Верховной Рады нет ни одного из пяти народных депутатов, по которым накануне рассматривались представления Генеральной прокуратуры.

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Как передает корреспондент УНИАН, на начало утреннего заседания в сессионном зале отсутствуют народные депутаты Евгений Дейдей, Максим Поляков (оба из фракции «Народный фронт»), Борислав Розенблат (исключен из фракции «БПП»), Олесь Довгий (группа «Воля народа») и Андрей Лозовой (фракция Радикальной партии).

Также их не видно и в кулуарах парламента.

Как сообщал УНИАН, 11 июля депутаты лишили неприкосновенности, но отказались дать согласие на задержание и арест Полякова и Розенблата. Рада также лишила Довгого депутатской неприкосновенности. По Дейдею и Лозовому парламент не принял решение.