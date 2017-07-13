Активисты под Радой не дали разбежаться нардепам во время перерыва

15:39, 13 июля 2017
Политика
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Депутаты заявили, что спешат на телеэфиры или на обед, однако активисты не выпустили их с рабочего места.

Активисты не выпускают нардепов из Верховной Рады / фото УНИАН

После того, как в Верховной Раде огласили перерыв, часть депутатов решила покинуть помещение Рады.

Об этом сообщает ТСН.

Депутаты заявили, что спешат на телеэфиры или же хотят покушать. Однако активисты держат двери и не выпускают парламентариев.

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Как сообщал УНИАН утром движение в центре Киева на улице Грушевского возле Верховной Рады Украины, где активисты проводят акцию протеста за снятие с ряда народных депутатов неприкосновенности, было перекрыто. Активисты перекрыли въезды в парламент с требованием принять решение относительно неприкосновенности сегодня.

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Теги: #снятие неприкосновенности в Украине#акция под Радой 13 июля