Активисты под Радой не дали разбежаться нардепам во время перерыва
15:39, 13 июля 2017Политика
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Депутаты заявили, что спешат на телеэфиры или на обед, однако активисты не выпустили их с рабочего места.
Активисты не выпускают нардепов из Верховной Рады / фото УНИАН
После того, как в Верховной Раде огласили перерыв, часть депутатов решила покинуть помещение Рады.
Об этом сообщает ТСН.
Депутаты заявили, что спешат на телеэфиры или же хотят покушать. Однако активисты держат двери и не выпускают парламентариев.
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Как сообщал УНИАН утром движение в центре Киева на улице Грушевского возле Верховной Рады Украины, где активисты проводят акцию протеста за снятие с ряда народных депутатов неприкосновенности, было перекрыто. Активисты перекрыли въезды в парламент с требованием принять решение относительно неприкосновенности сегодня.
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