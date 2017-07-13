Без грубых нарушений и задержанных: полиция прокомментировала акцию протеста возле ВР

13:57, 13 июля 2017
Политика
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В полиции заявили, что акция проходит без грубых нарушений общественного порядка, задержанных нет.

В ходе столкновений с активистами полиция применила газ / фото УНИАН

В полиции заявляют, что акция протеста у здания Верховной Рады Украины проходит без грубых нарушений общественного порядка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

"Акция проходит без грубых нарушений общественного порядка. Задержанных нет", - отметили в полиции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром активисты нескольких партий под зданием Верховной Рады жгли файеры и требовали снятия неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Также около 100 человек заняли часть дороги на улице Грушевского возле парламента. Они держали флаги и были одеты в футболки с надписью "Национальный корпус", а также зажигали файеры.

Позже в партии «Национальный корпус» заявили, что между ее активистами и полицейскими начались столкновения, правоохранители применили газовые баллончики.

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Теги: #снятие неприкосновенности в Украине#столкновения под Радой 13 июля