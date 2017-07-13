Президент Молдовы пожаловался, что его стране мешает конфликт Украины и России

Президент Молдовы Игорь Додон заявляет, что конфликт Украины и России мешает его стране развивать с ними торговлю. Об этом он рассказал в интервью изданию Sputnik, передает 112.ua.

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"Я бы очень надеялся и очень хотел бы, чтобы Украина с Россией вернулись на тот уровень доверия, который был до 2013-2014 годов. Этот конфликт и неразбериха, которые происходят в Украине, конечно, мешают нам всем. Мешают нашим двусторонним отношениям с Украиной, мешают нашей торговле с Россией, потому что надо как-то транзитом через Украину",- отметил Додон.

По его словам, позиция Молдовы следующая: "Мы призываем все стороны сесть за стол переговоров и как-то договориться".