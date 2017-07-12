Депутат Бундестага прокомментировала процесс снятия неприкосновенности с ряда нардепов

Депутат немецкого Бундестага, член Комитета по иностранным делам Марилуиза Бек заявляет, что в ФРГ следят за процессом снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов Украины, и указывает на чрезмерную политизированность процесса и угрозу заключения «соглашений» между определенными политическими силами в связи с этим.

Об этом она сказа журналистам в Киеве, отвечая на вопрос УНИАН.

«Мы следим за этим процессом (снятия депутатской неприкосновенности - УНИАН). Я могу рассказать, как это происходит в немецком Бундестаге. У нас очень отлаженная система работает по снятию неприкосновенности. Мы этот вопрос голосуем не всем парламентом, это отнесено к компетенции только Регламентного комитета, в котором представлены все фракции, и таким образом мы смогли вывести этот вопрос за поле политики», - сообщила она.

Бек отметила, что в ФРГ снятие неприкосновенности с депутатов проходит «бесшумно», и это очень хорошо для политической «гигиены» Бундестага.

«Ни для кого не секрет, что некоторые из депутатов пришли в парламент, потому что они есть в списке заработной платы кого-то, и поэтому снятие неприкосновенности с депутатов очень политизированно всегда. Поэтому сложилась та ситуация, которую мы сейчас имеем, что очень важная реформа для населения, реформа системы здравоохранения под угрозой именно потому, что все дискутируют о снятии или неснятии (неприкосновенности) с одного из депутатов», - убеждена депутат бундестага.

«Есть угроза, что будут какие-то соглашения, - ты мне даешь это, а я тебе то. Поэтому это часть того очень сложного процесса развития более прозрачной демократии в Украине и преодоления коррупции, которая до сих пор сильна», - добавила Бек.

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«Это то, чем мы, зрители извне, очень обеспокоены, поскольку есть угроза, что население будет разочаровано, как население было разочаровано после Помаранчевой революции, ибо оно уже не будет верить в возможность демократизации, демократических реформ в Украине, а на востоке существует режим, который только этого и ждет, в Москве очень охотно воспринимают плохие новости из Украины», - резюмировала депутат Бундестага.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада не смогла дать согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея и лишила депутатской неприкосновенности народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.

Также Верховная Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности заместителя председателя фракции Радикальной партии Андрея Лозового.

Кроме того, депутаты лишили депутатской неприкосновенности, но отказались дать согласие на задержание и арест Максима Полякова («Народный фронт») и исключенного из состава фракции «Блок Петра Порошенко» Борислава Розенблата.

Сегодня, 12 июля, Регламентный комитет ВР рассмотрит представление генпрокурора на народного депутата Михаила Добкина.