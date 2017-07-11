Ляшко о "командировке" Луценко после его неявки в Раду: до двух ночи он пьянствовал, а сейчас отсыпается

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на сегодняшнем заседании выступил за трибуной Верховной Рады с критикой Луценко, который попросил перенести вопрос рассмотрения снятия неприкосновенности с депутатов на 16:00.

"Я вам расскажу, почему нет Луценко. Пять представлений от генерального прокурора на народных депутатов. По каждому из них это минимум полтора часа. Если в 16 часов начинается рассмотрение представлений, к 18 мы можем пройти только одно. Все другие представления, которые должны быть рассмотрены в семидневный срок, не рассматриваются, и затем это основание для отмены решений Верховной Рады в Высшем админсуде", - заявил главный "радикал".

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По словам Ляшко, неявка генпрокурора демонстрирует одно: Луценко нечего сказать.

"Луценко рассказывает, как он борется, а прийти сюда доложить сфальсифицированные дела у него возможности нет. Ну, и последнее. Луценко говорит, что он в командировке. Я вам расскажу, в какой он командировке. До двух ночи он пьянствовал, а сейчас отсыпается. Пусть сделают анализ. Анализ содержания алкоголя в крови, и увидите, в какой он командировке", - высказал предложение Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в 12:15 в Аппарат парламента поступила телефонограмма от Луценко, в которой он отмечает, что в связи с пребыванием в служебной командировке просит перенести рассмотрение вопроса снятия неприкосновенности на 16:00.