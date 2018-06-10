Вехи недели. Шоу с регламентом, отчет в Лондоне и шарахнувшийся Янукович

Реалити-шоу «Сними неприкосновенность немедленно» в регламентном комитете парламента не только составило конкуренцию развлекательным программам на украинском ТВ, но и продемонстрировало степень удаленности парламентариев от избирателей. Дело не в том, насколько изощренными были пояснения слуг народа, большинство из которых принадлежат к «коалиции Майдана». Надеюсь, уважаемый читатель, Вы еще помните о такой. Проблема заключается в том, что комитету и Верховной Раде в целом (она будет последней инстанцией в данном случае) предстоит всего лишь санкционировать действия правоохранителей, а не выносить приговор. Бориславу Розенблату – единственному из парламентариев, претензии правоохранителей к которому комитет признал аргументированными – придется несладко, поскольку он стал объектом повышенного внимания со стороны НАБУ, пожалуй, впервые в своей истории показавшего работу на результат. Вероятно, похожие проблемы переживет и Максим Поляков, также фигурирующий на оперативном видео НАБУ.

Максимально убедительным постарался быть и Юрий Луценко, не оставляющий, как представляется, стремления продолжить свою политическую карьеру. Юрий Витальевич не только пламенно убеждал бывших коллег из регламентного комитета, громко хлопал дверью и отпускал фирменные шпильки. Генеральный прокурор постарался продемонстрировать непримиримость в борьбе с высокопоставленными нарушителями закона, которая нравится (чего греха таить) избирателям. Интригующе из его уст прозвучал и своеобразный анонс: дескать, Генеральная прокуратура расследует новые резонансные правонарушения действующих и бывших министров и парламентариев.

Предстоящее голосование за снятие неприкосновенности будет построено по всем законам жанра. Например, группа народных депутатов с имиджем реформаторов намерена провести под стенами Верховной Рады митинг с требованием снять неприкосновенность со всего депутатского корпуса. Инициаторы прекрасно знают, что для подобного решения нужны изменения в Конституцию, но не смогли отказаться от соблазна попиариться перед парламентскими каникулами.

Гримасы отечественного парламентаризма вряд ли пришлись по душе Владимиру Гройсману, который во главе делегации представителей власти в ходе Конференции по вопросам реформ в Украине, проходившей в Лондоне, убеждал наших партнеров, что преобразования не только осуществляются, но и являются необратимыми. Ожидать мгновенного результата от мероприятия в столице Великобритании не приходится, принципы конвертации доверия на государственном уровне несколько иные.

Виктор Янукович достаточно предсказуемо решил выйти из судебного процесса, на котором ему инкриминируют государственную измену. Экс-президент, которого все реже выпускают из чуланчика в Ростове, возмутился судебным произволом, царящим в Украине. Причина возмущения очевидна: кукловоды Януковича стремятся создать условия для дальнейшего обжалования вердикта суда по делу о государственной измене в Европейском суде по правам человека. Поэтому решение Оболонского суда и возможное рассмотрение в следующих национальных инстанциях должно быть безупречным.

Илья Кива неожиданно заявил, что он возглавил Социалистическую партию Украины. Справедливости ради нужно отметить, что СПУ уже давно не та влиятельная политическая сила, которой она была во время председательства в ней и в парламентском президиуме Александра Мороза. Но и «социализация» Кивы – не элемент политического хулиганства, а предвестник борьбы за левый сегмент электората во время будущих президентских и парламентских выборов.

Евгений Магда