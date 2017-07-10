Агрессия РФ против Украины "побудила НАТО проснуться" и придала Альянсу "второе дыхание" - Порошенко

Продолжающаяся агрессия России против Украины «побудила НАТО проснуться, повысить расходы на оборону и увеличить присутствие в мире», заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комиссии Украина - НАТО сегодня в Киеве.

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По словам Порошенко, «вес и роль НАТО еще больше возрастает в условиях новых вызовов международной безопасности в контексте событий, проходящих вокруг Украины. Продолжающаяся российская агрессия побудила НАТО, по сути, серьезно активизироваться, и можно предположить, что НАТО проснулось, и придало Альянсу второе дыхание».

«Союзники еще больше убедились в необходимости объединения всех своих усилий для взаимной защиты, важности повышения расходов на оборону и увеличения своего присутствия в мире», - отметил Порошенко.