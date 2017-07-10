Холодницкий заявил, что у него "лежит на столе" представление на еще одного нардепа
Представление на еще одного нардепа могут внести на следующей неделе.
Представление на еще одного народного депутата может быть внесено на рассмотрение регламентного комитета ВР на следующей неделе.
Об этом в интервью ТСН заявил глава САП Назар Холодницкий.
"У меня на столе лежит еще одно представление на еще одного нардепа, по коррупционному преступлению. Думаю, к концу следующей недели мы его внесем, по крайней мере в регламентный комитет", - отметил он.
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"Свою работу на этих 5 представлениях мы не завершили, процесс продолжается", - добавил Холодницкий.
Также он высказал предположение, что один из нардепов "не дождется рассмотрения на заседании Верховной Рады и сбежит".
"Я не могу гарантировать, что все 5 народных депутатов, представления на которых уже рассмотрены, дождутся ... или по крайней мере придут в зал и примут то решение, которое вынесет зал (ВР). У меня гарантий нет, но как прокурор я ничего сделать не могу", - отметил глава САП.
Как известно, генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова.
29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.