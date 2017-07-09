В центре Киева усилили меры безопасности

Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале Киева.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в течение 9-10 июля в Киеве будут находиться члены иностранных делегаций.

В связи с этим около 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины обеспечивают публичную безопасность и порядок в центральной части города.

Сотрудники столичной полиции патрулируют территорию и прилагают максимум усилий, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Нести службу в усиленном режиме правоохранители будут до завершения всех запланированных мероприятий.

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Полицейские призывают киевлян и гостей столицы не нарушать требования действующего законодательства, вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно, с пониманием относиться к работе правоохранительных органов и способствовать в исполнении ими функций по охране правопорядка.

Как сообщал УНИАН, 9-10 июля в Киеве с визитами будут находиться государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а также члены Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.