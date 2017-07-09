Тиллерсон прибудет в Украину для встречи с Порошенко 9 июля

9 июля Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит свой первый официальный визит в Киев и встретится с украинским президентом Петром Порошенко, как сообщается на сайте Белого дома.

В ходе визита Тиллерсон выразит приверженность США территориальной целостности Украины.

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"Госсекретарь вновь подтвердит приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, одновременно поощряя правительство Украины продолжать осуществление реформ, которые укрепили бы экономическую, политическую и военную устойчивость Украины", - говорится в сообщении.

На сайте украинского президента сообщается, что церемония встречи Тиллерсона состоится в 13.00 на крыльце АПУ.