Обсудили выполнение Минских соглашений: в Белом доме рассказали о встрече Трампа с Меркель

В Белом доме рассказали о встрече президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель в Гамбурге накануне саммита «Большой вдадцятки».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В частности, указано, что Дональд Трамп встретился в Гамбурге с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать позиции по ключевым вопросам на саммите G20.

«Лидеры обсудили ряд совместных приоритетов в сфере внешней политики и безопасности, включая восстановление имплементации Минских соглашений, деескалацію конфликта между Катаром и некоторыми его соседями в Персидском заливе и ядерное разоружение Корейского полуострова», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи обсудили ряд вопросов, в том числе проблему КНДР, Ближний Восток, Украину, а также саммит G20.

По информации «Голоса Америки», президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своей встречи обменялись критическими замечаниями.

Меркель заявила, что Европа больше не может полностью полагаться на США как на партнера на мировой арене, в то время как Трамп продвигает свою политику «Америка превыше всего».

Трамп, со своей стороны, критически отозвался об усилиях Меркель относительно расширения программы приема иммигрантов в Германии.