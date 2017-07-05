Мосийчук объяснил доходы Лозового получением наследства, Луценко это отрицает

Народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук заявляет, что его коллега Андрей Лозовой, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов, получил наследство.

Об этом он сказал 5 июля журналистам перед заседанием регламентного комитета Верховной Рады, на котором будет рассматриваться представление ГПУ на привлечение Лозового к ответственности, пишет "Украинская правда".

"Андрей Лозовой получил наследство. Остальную часть услышите на комитете. Мы думаем, что генеральный прокурор должен помочь Андрею Сергеевичу и его семье получить другую часть наследства", - сказал нардеп.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие Генпрокуратуры не выявило официальных данных о наличии у народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, который подозревается в неуплате налогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня на заседании Регламентного комитета Верховной Роды Украины, которая рассматривает его представление о снятии депутатской неприкосновенности с Лозового.

При этом по словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, Генпрокуратура изучила все официальные источники доходов Лозового, проверила также имущество на предмет того не было ли оно получено в наследство.

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«Мы установили, что сведения из государственного реестра прав на недвижимое имущество и из реестра прав собственности на недвижимое имущество относительно прадеда господина Лозового Карпюка Федора Алексеевича, который проживал в конце своей жизни в Ивано-Франковской области – отсутствуют», - сказал Луценко.

Он добавил, что также был проверен реестр прав собственности на недвижимое имущество и сведения о его наличии у Лозового отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины подозревает народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,7 млн грн.