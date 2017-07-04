Вымогательство денег вирусом во время кибератаки на Украину было только прикрытием - СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что злоумышленники, организовавшие и совершившие кибератаки на компьютерные сети в Украине, преследовали совсем иные цели, чем заработать на разблокировании компьютеров, заблокированных их вирусом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на брифинге.

На вопрос, собраны ли уже доказательства о причастности российских спецслужб к кибератакам, Грицак отметил: "Соответствующее уголовное производство зарегистрировано Национальной полицией с первых же минут атаки, как только она была обнаружена утром 27 июня, специалисты СБУ включились в работу для построения системы противодействия, предоставления соответствующих рекомендаций. Мы начали собирать доказательную базу и эффективно взаимодействовать со спецслужбами многих стран, в частности государств - участников НАТО. Первые общие результаты дают нам понимание того, что произошло. К сожалению, я не могу сказать, что очень хочется сказать, но даже во время неформального общения с нашими партнерами (с НАТО - УНИАН) мы приходим к одному и тому же выводу: для организации такой мощной хакерской атаки были задействованы значительные силы. А цель была скрыта под якобы вымогательством средств в 300 долларов. И по предварительным данным, было собрано "аж" 12 тысяч долларов".

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"К организации этой атаки причастны хакерские группировки, которые в свое время атаковали украинские энергетические предприятия и финансовые учреждения с помощью вирусов, в том числе и "Блэк энерджи". На самом деле, целью хакерской атаки была дестабилизация ситуации внутри нашей страны. Далее додумайте сами", - добавил Грицак.

Также он добавил, что в СБУ эту хакерскую атаку расценивают в цепи, которая была до этого. "Все это было направлено на дестабилизацию внутри нашего государства", - подытожил Грицак.

Как сообщал УНИАН, кибератака состоялась 27 июня 2017 года на государственные учреждения, объекты, финансового, энергетического транспортного сектора, а также частные предприятия с помощью вредоносного программного продукта Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифрует данные на компьютере и требует выкуп.