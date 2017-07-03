Захваченный Россией Крым стал плацдармом для ее действий в Сирии - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что захваченный Россией Крым стал плацдармом для ее действий в Сирии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на торжественном заседании парламента, посвященном 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора.

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Говоря об оккупации Крыма, он отметил, что «захват полуострова и вероятное размещение там ядерного оружия превратило весь Черноморский бассейн в зону опасности и нестабильности».

«Именно Крым стал плацдармом для действий России в Сирии, которая дестабилизирует весь Ближний Восток, и пытается расшатать Европейский Союз миграционным кризисом», - сказал спикер.

Так, отметил он, Россия стала прямой угрозой для безопасности Европы и всего цивилизованного мира.