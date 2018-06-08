Украинский интерес. Положительный Макрон, низложение Аграмунта и беспокойные соседи

Украина на протяжении многих лет пребывала в тени России для французских политиков. Ситуация несколько изменилась во время президентства Франсуа Олланда и имеет шансы на позитивную динамику благодаря Эммануэлю Макрону. Тот во время встречи в Париже с Петром Порошенко не только подчеркнул, что Германия и Франция признают факт российской агрессии на Донбассе, но и выразил готовность разработать план урегулирования. Как можно предположить – более конкретный и прагматичный, по сравнению с Минскими договоренностями, от которых европейские государства также пока не готовы отказываться.

Пока наша страна стала объектом массированной атаки, компонентами которыми стали террористические акты против сотрудников украинских спецслужб и распространение компьютерного вируса PetyaА, поразившего немало учреждений и организаций. Есть основания полагать, что Кремль перешел в контрнаступление в сферах, где имеет заметное преимущество и перед украинской властью, и перед ее западными партнерами. Международная активность Порошенко, новый российский военный, попавший в плен на Донбассе и политическое фиаско Педро Аграмунта – любое из этих событий могло стать поводом для нагнетания панической ситуации в Украине продуманными действиями.

О ситуации вокруг президента ПАСЕ стоит рассказать подробнее. Его поведение разительно отличается от стандартов Старого Света, в котором облеченные доверием политические функционеры стремятся соблюдать определенные правила. Но Педро Аграмунт нарочито не держит публично данное слово, более того – пытается обвинить в атаке на себя украинскую делегацию и политических оппонентов. Сам казус с увольнением президента ПАСЕ, растянувшимся во времени, выглядит попыткой дискредитировать Ассамблею, снизить ее статус как площадки для общеевропейской дискуссии.

Министр обороны Степан Полторак принял участие во встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, где подчеркнул готовность украинских Вооруженных Сил отреагировать на любое изменение ситуации на Донбассе. Североатлантический альянс продемонстрировал решимость усилить борьбу против ИГИЛ и гибридных угроз, и в этом вопросе Украина может предоставить своим союзникам достаточно информации.

В Беларуси продолжают весьма своеобразно готовиться к проведению совместных с Россией широкомасштабных военных учений «Запад-2017». В Минске вызвали в МИД украинского посла Игоря Кизима, который дал нелицеприятную, с точки зрения Беларуси, оценку учениям «Славянское братство-2017». 30 июня в Москве прошло заседание Государственного совета Союзного государства – эфемерной структуры, с помощью которой еще в 90-х Москва и Минск пытались продемонстрировать способность восстановить Советский Союз. Интересно, как быстро Александр Лукашенко осознает, что на одной ностальгии невозможно строить эффективное государство?

Любопытный казус случился в сопредельной с Украиной Молдове. Бывший до 2016 года президентом самопровозглашенной ПМР Евгений Шевчук пересек Днестр, спасаясь от преследования своих оппонентов. Интересно, что в Приднестровье политическая жизнь полностью зависит от России, и уменьшение финансовых потоков пропорционально увеличило поиски «крайнего», которым оказался Шевчук. Его случай – отличный пример для всех сепаратистов на постсоветском пространстве.

Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты готовы поставить Украине «миллионы и миллионы тонн угля». Очевидно, об этих поставках шла речь во время визита Петра Порошенко в Вашингтон, и первая партия заокеанского «черного золота» ожидается уже в июле. Вероятно расширение энергетического сотрудничества на ядерную сферу и поставки сжиженного газа, где США являются одним из ведущих мировых игроков.

Евгений Магда