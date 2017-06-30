Работа по подготовке разговора лидеров стран "нормандского формата" продолжается - Геращенко

Представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что продолжается работа по подготовке и согласованию даты разговора лидеров стран «нормандского формата». Об этом Геращенко сообщила в комментарии УНИАН.

Читайте такжеМакрон анонсировал встречу "нормандской четверки" в ближайшее время«Как только будет принята договоренность о дате, об этом объявят офисы президентов (Украины, Франции и РФ - УНИАН) и канцлера (Германии), которые уполномочены объявлять, но на самом деле уже достаточно давно идет работа по подготовке такого телефонного разговора в «нормандском формате» и после него возможна и личная встреча (лидеров страны «нормандского формата» - УНИАН)», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 26 июня министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в ближайшее время состоится телефонный разговор в «нормандском формате».