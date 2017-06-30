Министр обороны Украины Полторак приглашен в Пентагон

Министр обороны США Джеймс Мэттис пригласил министра обороны Украины Степана Полторака посетить Пентагон.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Полторак сообщил украинским журналистам в пятницу в Брюсселе после завершения встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Во время разговора с министром обороны США Мэттисом, кроме того, что мы обсудили ситуацию с безопасностью, я также получил приглашение посетить Пентагон для обсуждения нашего дальнейшего сотрудничества между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины", - сообщил украинский министр.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно временных рамок такого визита, Полторак отметил, что сейчас еще рано говорить о конкретных датах. "О времени еще трудно говорить, но, я думаю, что через три-четыре месяца мы спланируем этот визит, где мы обсудим те вопросы, которые стоят перед нами. К этому времени может быть принят бюджет (США), где предполагается помощь Украине", - детализировал он.

Министр обороны Украины также напомнил, что со своей стороны Мэттис подтвердил свой визит в Украину.