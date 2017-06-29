Сегодня Оболонский суд продолжит рассмотрение по существу дела Януковича (прямая трансляция)

Оболонский районный суд Киева сегодня в 10.00 продолжит рассмотрение по существу дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Об этом на предыдущем судебном заседании 26 июня заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Читайте такжеОбвинение направит Януковичу официальную повестку в Оболонский райсудПредварительное заседание по рассмотрению этого дела длилось всего 30 минут и было перенесено, поскольку на него не явился обвиняемый.

Адвокаты Януковича выступили против ходатайства прокурора Генеральной прокуратуры Украины Руслана Кравченко о применении специального судебного производства (заочного производства) по делу.

Вместе с тем, судьи подчеркнули, что прийти лично в суд или принять участие в видеоконференции - это исключительно воля обвиняемого Януковича.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.