Дело Януковича: в заседании суда объявлен перерыв до 29 июня

В заседании Оболонского районного суда Киева по рассмотрению по существу дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича объявлен перерыв до 10.00 четверга, 29 июня. Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия суда.

Адвокаты Януковича выступили против ходатайства прокурора Генеральной прокуратуры Украины Руслана Кравченко о применении специального судебного производства (заочного производства) по делу.

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После этого суд, посовещавшись на месте, постановил перенести заседание на 29 июня в связи с тем, что действительно Уголовный процессуальный кодекс требует двух неявок обвиняемого без уважительной причины в суд для того, чтобы суд мог принять решение о применении специального судебного разбирательства. А поскольку имеет место только одна неявка Януковича без уважительной причины на заседание, то в суде объявлен перерыв.

Вместе с тем, судьи отметили, что прийти лично в суд или принять участие в видеоконференции - это исключительно воля обвиняемого Януковича.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.