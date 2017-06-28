День Конституции: все ли пункты основного закона соблюдаются в Украине (видео)

28 июня 1996 года на пятой сессии Верховной Рады народные депутаты проголосовали за принятие Конституции Украины. Основной закон имеет высшую юридическую силу в нашем государстве.

Действующая Конституция Украины состоит из 15 разделов, которые касаются жизни, здоровья граждан, волеизъявления, свободы слова, образования, религии и других вопросов.

Читайте такжеПорошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем Конституции

Так ли неуклонно происходит соблюдение основного закона государства - в ролике УНИАН.