День Конституции: все ли пункты основного закона соблюдаются в Украине (видео)
11:28, 28 июня 2017Политика
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Конституции сегодня исполняется 21 год / фото УНИАН
28 июня 1996 года на пятой сессии Верховной Рады народные депутаты проголосовали за принятие Конституции Украины. Основной закон имеет высшую юридическую силу в нашем государстве.
Действующая Конституция Украины состоит из 15 разделов, которые касаются жизни, здоровья граждан, волеизъявления, свободы слова, образования, религии и других вопросов.
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Так ли неуклонно происходит соблюдение основного закона государства - в ролике УНИАН.
День Конституции: всех пунктов основного закона соблюдаются в Украине (видео)
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