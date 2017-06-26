Трамп назвал решение суда по миграционному указу "явной победой"

Президент США Дональд Трамп назвал принятое в понедельник решение Верховного суда по иммиграционному указу победой для национальной безопасности страны. Об этом говорится в заявлении, которое распространил Белый дом.

"Сегодняшнее единогласное решение Верховного суда является явной победой для нашей национальной безопасности. Это позволяет приостановить перемещение для шести террористических стран и приостановку пребывания беженцев в значительной степени", - говорится в заявлении президента.

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Трамп подчеркнул, что не может "допустить в страну людей, которые хотят причинить нам вред". При этом он высказался в поддержку тех, кто "любит США и всех наших граждан и намерен серьезно работать здесь".

Президент отметил, что нынешнее решение суда позволяет ему "использовать важные инструменты для обеспечения национальной безопасности". Он также обратил внимание на то, что в поддержку данного вердикта высказались все девять членов Верховного суда.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд США частично отменил блокировку миграционного указа Трампа.