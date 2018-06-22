Украинский бомонд общается со Спилбергом (фоторепортаж)

На презентацию фильма Сергея Буковского “Назови свое имя”, посвященного Голокосту в Украине во время второй мировой войны, собрался яркий букет VIP-персон. После собственно просмотра на сцену вынесли стулья и Сергей Буковский, продюсеры фильма Стивен Спилберг, Виктор Пинчук и Даглас Гринберг дали пресс-конференцию. После этого бомонд общался в кулуарах и на фуршете. Спилберг хвалил фильм Буковского, Ющенко благодарил Спилберга, зрители благодарили Пинчука. Гости рангом ниже пытались попасть в кадр с персонами первой величины, пожать руку или сказать что-то умное. Фуршет был закрытым, поэтому подробности останутся неизвестными для общественности.

VIP-персоны занимают свои места (вид сверху, слева направо) – Леонид Кучма, Людмила Кучма, Елена Пинчук, Виктор Пинчук, Стивен Спилберг, Виктор Янукович, Александр Мороз.

Виктор Ющенко и Екатерина Ющенко на просмотре фильма

Виктор Ющенко и Екатерина Ющенко на просмотре фильма (вид сверху)

После просмотра фильма перед пресс-конференцией – стулья на сцене ждут режиссера фильма и продюсеров (список см.выше)

В пресс-конференции принимают участие (слева на право) Виктор Пинчук, Стивен Спилберг, Даглас Гринберг, Сергей Буковский

Пресс-конференция с первого яруса балкона.

Виктор Ющенко в кулуарах презентации общается с героями фильма – жертвами Холокоста, которым пощасливилось спастись

Виктор Ющенко общается со Стивеном Спилбергом

Виктор Ющенко и Стивен Спилберг

Екатерина Ющенко и Виктор Пинчук, Стивен Спилберг (со спины).

Елена Пинчук

В кулуарах презентации

Виктор Ющенко дает интервью “Светской хронике”

Леонид Кучма: До свидания, "любі друзі"!

Фото УНИАН

Подробнее о пребывании Стивена Спилберга в Киеве читайтездесь