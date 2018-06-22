Спилберг в Киеве: Наконец-то я на родной земле!

Стивен Спилберг предстал перед украинской публикой в сопровождении зятя Кучмы Виктора Пинчука и режиссера Сергея Буковского, снявшего фильм «Назови свое имя». Картину, посвященную уничтожению евреев во время войны, демонстрировали в столичном Октябрьском дворце 18 октября. Всемирно известного кино-метра, ожидало около двухсот представителей СМИ из разных стран. На презентацию собрался весь украинский бомонд - Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Александр Мороз, Леонид Кучма...

Автор «Челюстей», «Инопланетянина», «Парка юрского периода», «Списка Шиндлера» и других шедевров бодро прошествовал к президиуму и без лишних прелюдий начал пресс-конференцию. Спилберг подкупил присутствующих подтверждением того факта, что его бабушка и дедушка как по отцовской линии, так и по материнской, – выходцы из Украины. «Присутствие Украины в нашем доме всегда ощущалось», – обрадовал сидящих в зале журналистов американец. Виктор Пинчук заявил, что, сойдя с трапа самолета, Спилберг первым делом воскликнул: «Наконец-то я на родной земле!» Зять Кучмы также сказал, что после аэропорта они сразу же отправились в Бабий Яр, где возложили цветы погибшим от рук фашистов.

А вообще идея создать фильм о Холокосте родилась в голове Пинчука. Два года назад он познакомился со Спилбергом в Нью-Йорке. Это было на съемочной площадке, когда режиссер работал над «Войной миров». «Мы беседовали со Стивеном Спилбергом о Холокосте, причем он мне рассказал о Бабьем Яре много большего, чем я ему», – поведал олигарх историю создания картины «Назови свое имя». Характерно, что сначала была идея снять художественный фильм о Бабьем Яре, потом сошлись на том, что надо делать документальный.

Надо сказать, Спилберг уже все имел для этого. В 1994, после завершения работы над «Списком Шиндлера», режиссер решил создать и систематизировать свидетельства евреев, пострадавших во время Второй мировой, для чего создал специальный Институт фонда «Шоа» («шоа» в переводе с иврита – «катастрофа»).

Организация собрала около 52 тысяч свидетельств на 32 языках в 56 странах, одной из которых и оказалась Украина. Здесь сотрудники фонда опросили около двух тысяч человек, переживших Холокост, а также тех, кто был свидетелем этих кровавых событий.

Материалы передали режиссеру Сергею Буковскому, который и сделал из них фильм. Это была уже одиннадцатая по счету работа Института фонда «Шоа» в области кино. Украинский режиссер, трудившийся над картиной год, признался, что Спилберг поставил ему два условия: «Фильм должен быть основан на свидетельствах. Второе условие – делайте кино таким, каким вы хотите его увидеть».

Буковский, по его утверждению, сделал именно так. И Спилберг высоко оценил работу украинца. «Фильм Буковского один из самых блестящих фильмов о Холокосте из тех, что мне приходилось видеть», – сказал он на пресс-конференции. Думается, заявления американского кинорежиссера не были элементарными поклонами вежливости. Евреи предельно серьезно относятся к словам, касающимся болезненной темы Холокоста.

Кино действительно заслуживает того, чтобы его посмотреть. В принципе человек, учившийся в советской школе, откроет в нем для себя мало новой информации, другое дело, здесь трагические события представлены со слов чудом выживших очевидцев. И такое нельзя ни сыграть, ни имитировать. Герои рассказывают о немецкой оккупации, о Бабьем Яре, о том, как, рискуя собственной жизнью, их спасали местные жители, о долгожданном освобождении. Одна девочка прожила три месяца в трубе чердака большого дома в оккупированном городе. Мужчину, оказавшегося в строю военнопленных, «отмазали» товарищи, сказав фашистам, что на еврея он не похож, мол, «все евреи похожи на него, а он на них – нет». Очевидцы с характерным еврейским говорком рассказывают свои истории, в которых, как это ни парадоксально, находится место и юмору.

В картине совершенно отсутствует какой-либо надрыв, здесь совсем нет крика, проклятий, а слезы – сдержанны, и это «вставляет» более всего. Говоря о фильме, Спилберг также упомянул о «визуальной поэзии, которую он (режиссер. – Авт .) привнес в истории людей, выживших в результате Холокоста». Это действительно так: в картине много кадров-размышлений, кадров-медитации, действия спрятаны внутрь. Многим журналистам это не понравилось, но, как говорится, – на любителя. В конце картины свидетельница страшных событий рассуждает о войнах, одной из причин которых является человеческая жадность. Женщина задает вопрос, который вполне можно адресовать Виктору Пинчуку: если у тебя есть дом, зачем тебе два?

Скоро возможность увидеть «Назови свое имя» появится и у широкого украинского зрителя. Во всяком случае, исполнительные продюсеры Стивен Спилберг и Виктор Пинчук пообещали это.

Пинчук также сказал, что, по его мнению, слодовало бы снят трилогию об украинских трагедиях - кроме Холокоста, о Голодоморе и Чернобыле.

На пресс-конференции прозвучал несколько экстравагантный вопрос, адресованный Пинчуку: "Господин Виктор, научите ли вы нас толерантности, как учит этому ваш фильм?" На секунду замешкавшись, Пинчук ответил: "А какому Виктору адресован вопрос?" Зал понимающе посмотрел в сторону Президента и премьера, но Януковича среди зрителей уже не было".

После демонстрации фильма в кулуарах было интересно наблюдать обсуждение фильма VIP-персонами: Ющенко общался со Спилгергом, первая леди страны - с Пинчуком, дочь Кучмы и супруга Пинчука Елена Франчук - с эсдэком Нестором Шуфричем. После этого VIP-персоны проследовали на фуршет, стена охранников быстро сомкнулась, и весь бомонд оказался вне зоны доступа для широкой публики.

Антон Зикора

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