Камеры "поймали" момент нападения на офис "Батькивщины" в Киеве (видео)

СБУ опубликовала видео с камер наблюдения, которые зафиксировали попытку поджога офиса "Батькивщины" на улице Туровской, 13, в Киеве.

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На видеозаписи видно, что инцидент зафиксировали двумя камерами: на первой видно, как мужчины пытаются закинуть во двор офиса бутылки с зажигательной смесью; на второй - трех мужчин возле входа офиса "Батькивщины".

Ранее в СБУ заявили, что предотвратили поджог офиса "Батькивщины", организованный российскими спецслужбами. Злоумышленники были задержаны сегодня в 04:33 на месте преступления. "Они были задержаны на горячем при попытке забросать офис "Батькивщины" бутылками с зажигательной смесью", - говорилось в сообщении.