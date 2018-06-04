Вехи недели. Развилка для парламента, схватка вокруг мусора и тестирование Гужвой

За годы российской гибридной агрессии отношение парламентариев к каникулам существенно изменилось: еще пару лет назад отдыхать летом считалось моветоном, а сегодня слуги народа, особенно не скрываясь, планируют поездки на курорты. Для этого подходит и политическая конъюнктура, ведь говорить о досрочных общенациональных выборах сегодня не приходится.

Предотпускную идиллию законодателей нарушил Юрий Луценко, внесший пять представлений об отмене депутатской неприкосновенности и подчеркнувший подготовку шестого. В поле зрения Генеральной прокуратуры с подачи НАБУ и САП оказались Максим Поляков из «Народного фронта» и член фракции БПП Борислав Розенблат, которым инкриминируют попытку внести изменения в законодательство о добыче янтаря в интересах компании-нерезидента. По мотивам проверки е-деклараций у правоохранителей возникли вопросы к «фронтовику» Евгению Дейдею и радикалу Андрею Лозовому, а представителя «Воли народа» Олеся Довгого настигли проблемы, связанные с его работой на посту секретаря Киевсовета и незаконным отчуждением имущества столичной общины. Отмечу, что одновременно пять представлений на лишение депутатской неприкосновенности в Верховную Раду не вносил еще ни один генеральный прокурор.

Сыграв с законодателями в «пять в ряд», Юрий Луценко не только продемонстрировал свое намерение быть равноудаленным генеральным прокурором, но и поставил под сомнение способность Верховной Рады нормально работать. Залп из прокурорских представлений способен повлиять на работоспособность парламентариев уже в июле, когда им предстоит рассмотреть медицинскую реформу во втором чтении и определиться относительно пенсионной, законопроект о которой правительство внесло на минувшей неделе. В этом контексте призыв премьер-министра Владимира Гройсмана отменить депутатскую неприкосновенность для всех прозвучал откровенной издевкой. Парламентариям придется определяться между корпоративной солидарностью и политической целесообразностью, а руководству Верховной Рады – бороться за сохранение влияния на ситуацию в сессионном зале.

Президентская команда тем временем продолжает информационную кампанию вокруг инициатив, которыми можно будет сменить формат АТО на более соответствующий национальным интересам, и вести речь о перспективах реинтеграции Донбасса. Визит Петра Порошенко за океан добавил конспирологических ноток инициативе, существующей пока в виде концепции законопроекта. Хедлайнером в вопросе его продвижения выступает Александр Турчинов, проведший показательное совещание с парламентариями, подчиненными и президентскими советниками, заодно и подчеркнувший, что граждан России на въезде в Украину ожидает снятие биометрических данных. Готовность ВСУ к возможным изменениям ситуации на Донбассе решительно артикулировал и министр обороны Степан Полторак, отреагировав на очередное обострение ситуации в зоне АТО. Правда, говорить всерьез о перспективах рассмотрения президентских инициатив до Дня Независимости вряд ли приходится.

Последовательно оппонирующая президенту «Самопомощь» бросила к стенам его администрации своих наиболее значимых представителей в депутатском корпусе: лидер парламентской фракции Олег Березюк и вице-спикер, глава столичной парторганизации Оксана Сыроид вместе с Тарасом Пастухом показательно голодали на Банковой. Их не смутили ни очевидные аналогии с другими политическими персонажами, проводившими политические голодовки, ни абсурдность голодовки ради мусора, ни отсутствие на рабочем месте Петра Порошенко. Андрей Садовый тем временем совместил согласие на передачу Львовской ОГА полномочий по вывозу твердых бытовых отходов из города с проведением в воскресенье на площади Рынок митинга своих соратников. Похоже, центральная власть на этом этапе переиграла амбициозного мэра, однако наивно рассчитывать, что Андрей Садовый капитулирует на милость Банковой.

Неожиданную реакцию в журналистской среде вызвало задержание по подозрению в вымогательстве главного редактора сайта Strana.ua Игоря Гужвы. Следствие инкриминирует ему получение круглой суммы в обмен на отказ от публикации компрометирующих депутата-радикала Дмитрия Линько материалов. Интересно, что в защиту Гужвы прямо или опосредованно выступили не только представители «Оппозиционного блока», к которому он не скрывал политических симпатий, но и ряд медиа-авторитетов, возмутившихся «репрессиями». Похоже, вопрос несовершенства законодательства и путей его оптимизации на марше в условиях гибридной войны стремительно набирает актуальность вопреки вползанию страны в сезон отпусков.

Евгений Магда