Порошенко собирается с рабочим визитом во Францию
19:18, 24 июня 2017Политика
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Там он проведет встречу со своим французским коллегой Макроном
REUTERS
В понедельник, 26 июня, президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит во Францию.
Читайте такжеПорошенко: законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен международным партнерамКак сообщили УНИАН в пресс-службе президента, программой визита предусмотрены встречи Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Эдуардом Филиппом и председателем Сената Франции Жераром Ларше.
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