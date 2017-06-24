Порошенко собирается с рабочим визитом во Францию

Там он проведет встречу со своим французским коллегой Макроном

В понедельник, 26 июня, президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит во Францию. Читайте такжеПорошенко: законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен международным партнерамКак сообщили УНИАН в пресс-службе президента, программой визита предусмотрены встречи Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Эдуардом Филиппом и председателем Сената Франции Жераром Ларше.

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