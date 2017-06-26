Интервью Петра Порошенко украинским каналам: полное видео

Вечером в воскресенье, 25 июня, президент Украины Петр Порошенко дал получасовое интервью украинским телеканалам. Глава государства говорил о пенсиях, перспективах "Минска" и в общем войны на Донбассе, а также очень много - об отношениях с США.

Порошенко заявил, что проект так называемой «Новороссии» похоронен, Вооруженные Силы Украины не дают никакой надежды войскам России продвигаться вглубь нашей страны.

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«Проект «Новороссии» народ Украины за эти три года похоронил. Очень хорошо восстановленные, рожденные ВСУ не дают никакой возможности, никакой надежды на какое-либо продвижение на дальнейшую территорию Украины, и фактически Минские договоренности с выводом российских войск остаются безальтернативным, очень важным инструментом деоккупации», - сказал президент.

Он выразил надежду, что Трамп во время первой встречи с Путиным убедит его в бесперспективности давления на Украину.

Кроме этого, Порошенко анонсировал в течение двух-трех месяцев визит в Украину министра обороны США Джеймса Мэттиса и подписание ряда оборонных соглашений между Украиной и Соединенными Штатами Америки и принятие решения о предоставлении оборонительного оружия до октября.