Савченко рассказала, что ее вчерашний неприличный жест был адресован Гройсману

Внефракционный депутат Надежда Савченко рассказала, что ее вчерашний неприличный жест был адресован премьер-министру Владимиру Гройсману. Комментарий депутата приводит телеканал "112 Украина".

"Я бы не сказала, что это конфликт. Это был обмен жестами с Гройсманом. Когда рассматривался бюджет с нарушением регламентной процедуры, как всегда, и когда Гройсман хотел протолкнуть с коррупционными закладками и ненадлежащим финансированием определенных позиций, которые Украине сейчас больше всего нужны. Например, во время войны у нас нет внешней разведки, я об этом говорила на комитете по вопросам безопасности и обороны. Ситуация закончилась тем, что это был обмен жестами.

Читайте такжеПорошенко подписал отмену "закона Савченко"

При этом Савченко заявила, что первым неприличный жест в ее сторону позволил себе именно Владимир Гройсман.

"Премьер-министр позволил себе такой жест, который на культурном языке означает, что ему совершенно безразлично, что думает парламент, он сделает по-моему. Я ему в ответ показала жест, который означает, что он ошибается, "по-вашему не будет, парламент надо уважать", - рассказала депутат.

"Я надеюсь, что когда-то в ВР найдется видео, которое объективно покажет, что произошло. Если посмотреть, я думаю, там можно увидеть два жеста от премьер-министра и один жест от меня", - добавила Савченко.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко во время вчерашнего заседания Рады показала средний палец в сессионном зале.