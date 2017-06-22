Порошенко рассказал Меркель о результатах переговоров с Трампом

Президент Петр Порошенко заявляет, что проинформировал федерального канцлера Германии о результатах переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Порошенко сообщил сегодня журналистам в Брюсселе.

Читайте такжеЕвросоюз сегодня продлит санкции против РФ - Порошенко«Мы регулярно обмениваемся с госпожой Меркель результатам наших разговоров с нашими американскими партнерами», - сказал он.

«То же самое делается и с другими партнерами для эффективной координации наших усилий по обеспечению мира в Украине», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, встреча Порошенко и Трампа состоялась 20 июня. В Белом доме заявили, что президент США встретился с президентом Украины для обсуждения поддержки мирного урегулирования ситуации на Донбассе.