Порошенко рассказал Меркель о результатах переговоров с Трампом
Це робиться для коордінації зусіль із забезпечення миру в Україні.
Президент Петр Порошенко заявляет, что проинформировал федерального канцлера Германии о результатах переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Порошенко сообщил сегодня журналистам в Брюсселе.
Читайте такжеЕвросоюз сегодня продлит санкции против РФ - Порошенко«Мы регулярно обмениваемся с госпожой Меркель результатам наших разговоров с нашими американскими партнерами», - сказал он.
«То же самое делается и с другими партнерами для эффективной координации наших усилий по обеспечению мира в Украине», - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, встреча Порошенко и Трампа состоялась 20 июня. В Белом доме заявили, что президент США встретился с президентом Украины для обсуждения поддержки мирного урегулирования ситуации на Донбассе.