"Теперь время для действий": сенатор Маккейн призвал Трампа предоставить Украине летальное вооружение
Как отметил Председатель Комитета Сената США по вооруженным силам Джон Маккейн, президент Трамп имеет возможность "перевернуть страницу позорной главы в истории США" и предоставить Украине оборонную летальную помощь.
Председатель Комитета Сената США по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн призвал президента Дональда Трампа предоставить Украине летальное оборонительное вооружение для защиты от агрессии РФ.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политика.
В частности, Маккейн приветствовал ужесточение санкций против РФ в отношении 38 человек и компаний, включая представителей государственной власти России и поддерживаемых Россией боевиков в Украине.
«Соединенные Штаты должны продолжать усиливать давление на Россию, пока не заставят ее вывести свои войска из Украины, включая Крым», - заявил сенатор.
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Маккейн подчеркнул, что Россия должна прекратить свою дестабилизационную поддержку боевиков на Донбассе и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.
«На основе этого важного шага президент Трамп должен, наконец, принять меры для отмены слабой политики своего предшественника и предоставить Украине оборонительную летальную помощь, которая ей нужна и которой она заслуживает, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности от российской агрессии», - говорится в заявлении.
Сенатор напомнил, что Организация Объединенных Наций за последние несколько месяцев зафиксировала увеличение на 48% количества погибших и раненых среди гражданских лиц в результате конфликта на Донбассе, начатого Россией.
«Теперь время действий. Президент Трамп имеет возможность перевернуть страницу позорной главы в истории США и предоставить Украине оборонительную летальную помощь, которая уже утверждена Конгрессом. Он может начать новую главу с возобновления выполнения обязательств США перед нашими союзниками, партнерами и в деле борьбы за свободу», - резюмировал Маккейн.