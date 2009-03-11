Хорошковский расскажет, как его обыскивали бывшие подчиненные

Анонсированная на сегодня пресс-конференция председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО перенесена на завтра, 12 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, она состоится в 12.00 в помещении пресс-центра (ул. Владимирская, 35).

Сегодня в 12.30 в пресс-центре СБУ состоится брифинг первого заместителя председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

Как сообщал УНИАНсо ссылкой на "Украинскую правду", первого заместителя председателя СБУ Валерия Хорошковского обыскали на таможне аэропорта Борисполь.

"При прибытии в аэропорт была спланирована провокация – по письму одного из народных депутатов был сделан выборочный досмотр моих вещей", - заявил первый заместитель главы СБУ.

При этом он не сказал, из какой страны прибыл и отказался называть фамилию народного депутата, чье письмо стало поводом для обыска.