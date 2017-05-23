Снятие неприкосновенности с нардепов: Луценко вернул на доработку два представления

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вернул Специализированной антикоррупционной прокуратуре на доработку представление о снятии неприкосновенности с депутатов Андрея Лозового (фракция Радикальной партии) и Евгения Дейдея (фракция "Народного фронта"). Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Изучив материалы трех представлений относительно народных депутатов в части фактажа, сегодня было принято решение направить в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова", - сообщила она.

Читайте такжеВ НАБУ прокомментировали представление ГПУ на трех депутатов: говорят, что расследуют только дела Лозового и Дейдея

"Еще два представления относительно нардепов Лозового и Дейдея генпрокурор Юрий Луценко вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку", - отметила Сарган.

Как сообщал УНИАН, в ВР представление на снятие неприкосновенности с депутатов Лозового, Дейдея и Бобовая было подготовлено 19 мая.

"В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим. 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 прим. 2 УК Украины)", - заявлял Луценко.