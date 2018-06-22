Стивен Пайфер: Вашингтон должен предостеречь Москву относительно попыток давить на Украину

Россия прилагает настойчивые усилия в поощрении крымского сепаратизма... Помня опыт Грузии, США должны гарантировать абсолютную ясность в Киеве... Предлагаем вниманию читателей вторую часть перевода фрагментов обстоятельного 60-страничного доклада экс-посла США в Украине Стивена Пайфера под названием "Предотвратить кризис в Украине" (первую часть смотрите тут). Он подготовлен для Совета по международным отношениям, который имеет большое влияние на формирование политики Государственного департамента США и Белого дома.

Интересы США и политические рекомендации

Усиление внутренних напряжений, которое опять откроет тему раздела Украины на Восток-Запад, не будет благоприятным для американских интересов в Украине или для формирования более широкой и стабильной Европы. Политический паралич остановил бы продвижение Украины на пути превращения ее в современное европейское государство. Усиление трений относительно геополитической ориентации или языкового вопроса может взорвать единство государства. Чем больше будет разделена Украина, тем меньше она будет способна сформулировать последовательный внешнеполитический курс, который бы мог быть поддержан американским правительством. Это могло бы даже вынудить Украину переориентироваться на курс, более сосредоточенный в московском направлении.

Опаснейший сценарий для Украины и для американских интересов (украинско-российские столкновения и кризис в Крыму) может взорвать территориальную целостность Украины, сделать Крым чем-то похожим на новый замороженный конфликт и разрушить евроатлантические стремления Украины. Такой кризис неминуемо попал бы на верхушку входной корреспонденции в Овальном кабинете. Настойчивые российские усилия в поощрении крымскогой сепаратизма или возобновлении связей между Крымом и Россией могут стать главным пунктом повестки дня дебатов между США и Россией. Ведь последствия могут затмить результаты конфликта между Россией и Грузией 2008 года.

Рассмотрение этих последствий потребовало бы значительно больше времени от вашингтонских высокопоставленных чиновников, внимание которых будет приковано к другим местам. Президент Барак Обама и американское правительство заинтересованы, таким образом, в политике, которая смягчила бы внутренние трения в Украине и минимизировала перспективы конфронтации между Украиной и Россией. Необходимо вложить унцию в предотвращение, чтобы сэкономить позже фунт, необходимый на лечение.

Стратегия администрации в отношении Украины должна способствовать последующей поддержке реформ и продвижению по евроатлантическому пути, при этом приспосабливаться к внутриполитической ситуации и учитывать восприимчивость Киева к российскому давлению. Принципиальный месидж в Киев должен быть сфокусирован на необходимости для Украины навести порядок в своем доме и осторожно относиться к любым конфликтам с Россией. Вашингтон должен быть готов предостеречь Москву от недооценки последствий попыток слишком сильно давить на Украину. Стратегия администрации должна охватывать пять элементов: вливание новой энергии в сотрудничество с Киевом на высоком уровне; вспомогательные меры для минимизации внутренних трений; шаги, которые бы помогли уменьшить восприимчивость Украины к российскому давлению; процедуры для стимуляции отношений между НАТО и Украиной; тесную координацию с Европой.

Сотрудничество на высоком уровне

Возобновить регулярный диалог на высоком уровне. Администрация должна возобновить канал высокого уровня с Киевом, в идеале создавая механизм, подобный межгосударственным комиссиям 1996–2000 лет. Это может гарантировать своевременное решение двусторонних проблем и предложить канал для трансляции искренних, пусть даже жестких, политических месиджей.

Минимизировать внутренние трения

Доказать необходимость политического единства в Киеве. Объединенное правительство будет иметь намного большие шансы справиться с внутренними трениями и оказывать сопротивление российскому давлению. Вашингтон должен убедить в необходимости высшей степени единства между президентом и премьер-министром.

Консультировать украинское руководство при решении тяжелых проблем. Вашингтон должен спокойно консультировать Ющенко при попытках выбора им конфликтов с Россией в тяжелом политическом году, в частности и относительно ведения предварительных разговоров о выведении Черноморского флота из Крыма и отношениях из НАТО. Помня опыт Грузии, Вашингтон должен гарантировать абсолютную ясность в Киеве относительно того, какой поддержки может ожидать Киев, если войдет в конфронтацию с Москвой.

Увеличить помощь демократии, нацеленную на содействие следующему поколению политиков. Администрация должна увеличить помощь демократии с целью продвижения нового поколения политических деятелей, способных к сосредоточению на более широком национальном интересе и на обеспечении более зрелого лидерства. Помощь должна быть ориентирована на программы обмена, которые должны быть нацелены именно (хотя и не исключительно) на политических деятелей, которые растут в Крыму и Восточной Украине. Помощь демократии должна также сосредоточиться на том, чтобы помогать украинцам убрать конституционные разночтения и сократить коррупцию. Оба этих фактора сделали свой взнос в политические возмущения последних четырех лет.

Нацелить техническую помощь на увеличение экономических возможностей в Севастополе. Основываясь на опыте Соединенных Штатов в закрытии военных баз, американская помощь должна способствовать тому, чтобы экономические и деловые возможности в Севастополе стали такими, чтобы местная экономика не оказалась перед угрозой потенциального опустошения после выведения Черноморского флота.

Сократить восприимчивость к российскому давлению

Увеличить техническую помощь, предназначенную для развития энергетической безопасности. Энергетическая зависимость Украины от России создает главный пункт уязвимости. Вашингтон должен направить техническую помощь, чтобы Киев мог принять прозрачные меры для покупки и транспортировки природного газа, расширения внутренних источников производства энергии, повышения цен в пределах Украины до рыночного уровня с целью стимулирования энергосбережения и увеличения внутреннего производства энергии.

Проводить мониторинг российских действий в Украине. Вашингтон должен мониторить действия России в Украине и тесно консультироваться с украинским правительством относительно таких действий, чтобы обе стороны могли их лучше понимать. Американское правительство должно поощрять расширенное присутствие неправительственных организаций в Крыму и в Восточной Украине.

Улучшить отношения с Россией. Хотя Украина не будет доминирующим фактором в развитии отношений между США и Россией, улучшение отношений с Москвой увеличит свободу маневра для Украины. Если произойдет вспышка напряженности в отношениях между Киевом и Москвой, Вашингтон может захотеть принять участие в решении проблемы. Это должно гарантировать, что Россия в полной мере оценит негативные последствия своих жестких действий, которые могут взорвать территориальную целостность Украины или иным образом серьезно дестабилизировать положение в стране. Будапештский Меморандум 1994 года о гарантиях безопасности обеспечивает для Украины механизм привлечения Соединенных Штатов, если Украина будет чувствовать, что ее безопасности угрожают.

Налаживание отношений между НАТО и Украиной

Поддержать интеграцию в НАТО. Администрация Обамы должна продолжать поддерживать интеграцию Украины в НАТО. Однако, принимая во внимание политические возмущения в Киеве и связанное с этим нежелание одобрить ПДЧ, Вашингтон должен предложить, чтобы Киев развивал свои отношения на основе декабрьского решения министров иностранных дел НАТО. То есть скорее сосредоточиться на ежегодных национальных программах, чем добиваться ПДЧ. Ежегодная национальная программа может быть наполнена содержанием ПДЧ без самого названия ПДЧ, ведь этот термин вызывает ненужные трения в украинско-российских отношениях.

Программа должна включить дополнительные учения, обмены и формальные встречи Совета НАТО – Украина, чтобы углубить практическое сотрудничество между НАТО и Украиной.

Пересмотреть политику в отношениях между НАТО и Украиной. В 2010 году, после президентских выборов в Украине, администрация должна пересмотреть свою политику в отношениях между НАТО и Украиной. Если украинский президент и кабинет министров будут продолжать добиваться ПДЧ, достигнут большей степени внутреннего единства в вопросе НАТО и получат поддержку среди элит и широких слоев населения, правительство США должно будет поддержать стремление Украины к ПДЧ.

Координация с Европой Координация в пределах НАТО политики относительно Украины. Вашингтон должен работать со своими союзниками-членами НАТО, чтобы гарантировать разработку и одобрение ежегодных национальных программ для Украины. А это охватывает полную повестку дня практических действий ради развития сотрудничества между Киевом и Альянсом, а также последующие реформы в самой Украине. Вашингтон должен работать с союзниками над другими шагами, чтобы дать сигнал о длительном сильном интересе Альянса к Украине, даже если ПДЧ в ближайшее время не является возможным.

Стимулировать более открытые подходы ЕС к Украине. Вашингтон должен убедить Европейский Союз привлечь Украину более открытым образом через Восточное партнерство ЕС. Другая возможность – ускоренные переговоры Украины с ЕС относительно соглашения об ассоциации и связанные с этим соглашения о свободной торговле.

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Такая политика может помочь Украине справиться с ее внутренними трениями и наладить отношения с Россией. Она минимизирует перспективы расширения внутреннего раскола или столкновения между Киевом и Москвой, которые, по меньшей мере, отложили бы надежду США на будущее развитие Украины, а в крайнем случае втянули бы Вашингтон в большой украинский кризис.

С английского перевел Николай Писарчук