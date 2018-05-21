То, что происходит с Украиной, будет иметь значение для США

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер подготовил обстоятельный 60-страничный доклад под названием «Предотвратить кризис в Украине» . Доклад представлен Совету по международным отношениям, который имеет большое влияние на формирование политики Государственного департамента США и Белого дома. УНИАН представляет фрагменты документа Вызовы для Украины в 2009 году

2009 – год вызова для Украины. После конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года Киев будет иметь дело со все более жесткой российской внешней политикой. Кремль, который расценивает Украину как часть сферы своих привилегированных интересов, ясно дал понять свое недовольство желаниями Киева интегрироваться в Европейское и Евроатлинтическое сообщество и попробует разрушить этот курс. Существует возможность, которая стала более реальной после августовского конфликта, серьезной конфронтации между Киевом и Москвой относительно таких тем, как геополитическая ориентация Украины и Черноморский флот.

Во внутриполитическом плане Украина стоит перед президентскими выборами и, возможно, досрочными парламентскими выборами в 2009 году, которые будут разворачиваться на фоне экономического спада и финансового кризиса. Эти факторы (отдельно или в тандеме с политикой Кремля, нацеленной на дестабилизацию) могут разжечь внутренние трения относительно таких тем как статус русского языка, геополитическая ориентация, или же Севастополь, Крым и Черноморский флот. Эти трения, если они будут активизированы, могут опять открыть возможность раздела Украины к востоку и Запад. Этот раздел испытал эрозию на протяжении последних пятнадцати лет, но не исчез. В случае своего расширения этот разлом может ослабить внутреннее единство государства Украина и разжечь внутриполитический кризис, или же кризис в отношениях с Россией. В самом опасном случае такой кризис может угрожать территориальной целостности Украины.

То, что происходит с Украиной, будет иметь значение для Вашингтона. Еще с начала 1990-х американское правительство придавало Украине особое значение. Оно выделило миллиарды долларов помощи, чтобы облегчить развитие страны как устойчивого, независимого, демократического государства со здоровой рыночной экономикой, интегрированного в Европейские и Евроатлантические институты. Ослабленное единство государства или кризис (внутриполитический или в отношениях с Россией) помешали бы продвижению Украины по этому пути.

Риски и сценарии

Затянувшийся украинский политический сезон в 2009 году будет означать продолжение слабого управления и активизацию внутренних трений в стране. Киев также стоит перед риском конфронтации с Россией. В лучшем случае Украина выцарапается без серьезного кризиса. Украинцы имели дело с большими политическими возмущениями и продемонстрировали способность найти компромисс перед тем, как события выходили из-под контроля. Сценарий „выцарапывания” может быть наиболее вероятным. Но другие сценарии, хотя они и имеют низкую или даже очень низкую вероятность, представляют собой существенные риски для Украины и для американских интересов.

Если политика парализует украинское правительство, оно вследствие этого ничего не доведет до конца в области демократических или экономических реформ. Электорат станет еще более циничным. Общественное разочарование может поставить под вопрос виденье судьбы Украины, которое сложилось после Оранжевой революции: демократическое государство, присоединенное к Европе. Повторное открытие темы раздела на Восток и Запад ослабило бы единство государства. Невнимательность и недостаток единого видения затруднили бы сотрудничество с Западом и подпитали бы „усталость от Украины”. Киев чувствовал бы себя менее уверенно в отношении своих связей с Западом в то время, когда он может войти в конфронтацию с более решительным Кремлем.

Внутренний кризис Более серьезная ситуация развилась бы, если бы внутренние трения привели к разрыву. Острый внутренний спор касаемо отношений Украины с НАТО, который будет главным вопросом внешней политики в 2009 году, может разжечь внутренние трения, спровоцировать конфронтацию между Радой и Президентом Виктором Ющенко, и ослабить, если не разрушить, любой базис, на котором могло бы быть построено национальное согласие относительно курса внешней политики Украины.

Темы НАТО и Черноморского флота могут разжечь напряженность в Крыму, вызывая возрождение сепаратистских настроений как на полуострове, так и в Восточной Украине. Киев успешно придушил сепаратизм в середине 1990-х, но не погасил его окончательно. Здесь было бы существенным ловкое управление со стороны Киева, при этом самым большим риском могут стать столкновения между манифестантами-сепаратистами и украинскими внутренними силами безопасности. Такие столкновения могут подпитать более широкие страсти, вызывая кризис, который бросит вызов способности страны сохранить свою территориальную целостность.

Российская причастность к украинскому внутреннему кризису

Кремль считает, что нестабильная Украина – в его интересах. Такая нестабильность делает Украину непривлекательной политической моделью для россиян, равно как и непривлекательным кандидатом на членство в НАТО или Европейском Союзе. Москва (которая руководствуется собственными геополитическими целями) может усиливать внутренние трения в Украине, например, наращивая свою риторику против отношений НАТО-Украина или провоцируя этнических россиян в Севастополе, чтобы те агрессивнее высказывались относительно Черноморского флота. Националисты в России будут хвататься за любые сепаратистские проявления на Крымском полуострове, чтобы возродить споры, которые велись в начале 1990-х о якобы незаконности передачи Крыма или Севастополя Украине.

Москва, кроме того, может попасться в ловушку своей собственной риторики, если в Севастополе будут иметь место гражданские волнения и столкновения с украинскими силами безопасности. Присутствие Черноморского флота обеспечило бы готовые средства для России, чтобы защитить местных этнических россиян, создавая опасную ситуацию, в которой российская военно-морская пехота и подразделения внутренних украинских сил безопасности могут войти в прямые столкновения с непредсказуемыми последствиями.

Кризис украинско-российских отношений Москва и Киев стабильно ведут активную словесную войну по широкой гамме тем. Некоторые из них могут спровоцировать масштабный кризис в отношениях между этими двумя странами. Одной из возможных сфер противоречий может стать решение Газпрома сократить поставки газа, подобное сценариям, которые наблюдались в январе 2006 и 2009 гг. Новый газовый спор между Украиной и Россией может опять трансформироваться в более широкий европейский энергетический кризис.

Российское решение выступить против более активных усилий Киева, направленных на интеграцию в НАТО (возможно, с целью расшевелить внутреннюю оппозицию) может также вызывать масштабный кризис. Ющенко вряд ли отступит перед лицом российских угроз. Москва может начать эскалацию напряженности, сокращая поставки газа, вводя другие экономические санкции, или предпринимая демонстративные военные шаги, например, разворачивая новые армейские части ближе к украинской границе. Хотя Украина не является членом НАТО и не имеет от него никаких гарантий, она, конечно, обратилась бы к Альянсу за поддержкой.

Продолжение следует...

С английского перевел Николай Писарчук