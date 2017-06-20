На утреннем заседании ВР не было Березюка и часть времени отсутствовала Сыроед

На утреннем заседании Верховной Рады не было председателя фракции “Самопомощь” Олега Березюка и часть времени отсутствовала заместитель председателя ВР Оксана Сыроед. Они объявили голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, Березюка не было в зале в течение всего утреннего пленарного заседания. На его рабочем месте размещен лист бумаги с надписью: “Порошенко и Гройсман, остановите мусорную блокаду Львова!”.

Сыроед присутствовала в начале утреннего заседания парламента. После выступления, когда она объявила о поддержке акции Березюка, Сыроед еще некоторое время побыла в сессионном зале, а затем покинула рабочее место.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной Рады Березюк объявил голодовку в знак протеста относительно действий нынешней власти против руководства Львова и населения города, в том числе в вопросе с вывозом мусора.

«Протестуя против издевательства над людьми, унижения, лжи, протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы, толерантны к власти, потому что верят в государство и хотят его видеть, а это государство в лице центральной власти над ними издевается цинично, и требуя прекращения этого издевательства и прекращение лжи в государстве, я как человек, врач и народный депутат Украины, принял необычное для себя решение... Я объявляю голодовку», - сказал он.

Сегодня, 20 июня, Сыроед заявила о начале голодовки в знак солидарности с Березюком.

Напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года.