Вехи недели. Воевать по-новому, мусорная драма и социологические рамки

Постоянное напряжение на линии соприкосновения с ОРДЛО и хронические нарушения сепаратистами и Россией Минских договоренностей подталкивают власть к новым действиям на Донбассе. Секретарь СНБО Александр Турчинов взялся зондировать почву на предмет замены формата АТО новой матрицей действия Вооруженных Сил и определения статуса временно не контролируемых территорий. Пока маневры осуществляются в информационном поле, но не исключено, что летние каникулы парламентариев будут прерваны для принятия необходимого решения, которое позволит Украине оперативнее реагировать на гибридные вызовы, но при этом не отбросить Минские договоренности. Президент отметил, что отменять статус АТО без надлежащей замены нельзя, а глава СБУ Василий Грицак призвал журналистов и общественность сплотиться в борьбе с пятой колонной, зачастую более опасной, чем подразделения боевиков.

Петр Порошенко во время заседания Национального совета реформ высказался за проведение глубоких преобразований в медицинской сфере, поручил правительству повысить размер пенсий и отменить налогообложение пенсионного обеспечения. Премьер Владимир Гройсман намерен не просто внести соответствующий законопроект, но и провести его через сессионный зал парламента. Критики власти привычно рассмотрели в этих инициативах подготовку к будущим выборам, о которых мечтают, скорее, представители оппозиции, чем власти.

Социологические данные, обнародованные в последнем номере «Зеркала недели. Украина» демонстрируют большое количество неопределившихся граждан, заметно уставших от перипетий украинской политической борьбы. Но также подтверждают, что украинцы меняются, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Об этом свидетельствует и уверенное большинство желающих увидеть вступление Украины в НАТО, и растущее количество сторонников евроатлантической интеграции, и подсознательный, но ощутимый рост тех, кто ощущает себя украинцами. Задача власти (да и оппозиции тоже, всего политического класса) – использовать эти тренды в интересах страны.

Андрей Садовый решил пойти ва-банк в отношениях с правительством, при этом активно упоминая всуе президента. Судя по заявлениям мэра Львова, ситуация с вывозом мусора в городе заметно ухудшается, Садовый призывает ввести режим экологического бедствия, разместив соответствующий призыв в виде баннера на стене Львовской ратуши. Владимир Гройсман панибратски предложил возмущенному мэру «взять и сделать», как и призывала «Самопомощь», ведомая Андреем Ивановичем, во время последних выборов. Новая неделя принесла голодовку лидера парламентской «Самопомочи» Олега Березюка, протестующего против «мусорной блокады». Удивительно, но опытные политики не понимают, что их телодвижения не вызывают симпатии внутри страны и вряд ли могут встретить понимание за рубежом.

Прошедший в Киеве уже традиционный Марш равенства был «в своем репертуаре». Правые старались помешать его проведению, правоохранители представили к каждому участнику полицейского или нацгвардейца, а некоторые участники решили поднять плакаты, содержание которых свидетельствует то ли о политическом заказе врагов Украины, то ли о неспособности отличить борьбу за права от вседозволенности, что для государства в нынешней ситуации практически равнозначно.

Евгений Магда