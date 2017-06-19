Под АП произошли стычки "айдаровцев" с правоохранителями (фото, видео)
14:55, 19 июня 2017Политика
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"Айдаровцы" пришли под АП с пикетом и хотят установить палатку.
Под зданием АП произошли стычки правоохранителей с митингующими бойцами батальона "Айдар" во главе с экс-"радикалом" Сергеем Мельничуком (внефракционный).
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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
"Айдаровцы" пришли под АП с пикетом и хотят установить палатку. Акция протеста воинов "Айдара" связана с тем, что, по их словам, их правоохранительные органы обвиняют в терроризме, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киевсовете произошла драка между спецназовцами и бойцами добробатов.
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