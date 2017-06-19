АТО на Донбассе хотят заменить "войсковой операцией" - нардеп

Состоялось заседание рабочей группы по доработке законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей Украины", ранее анонсированного секретарем СНБО Турчиновым. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Работа над законопроектом заканчивается (идет согласование некоторых деталей), вскоре, пообещал депутат, его увидят его в Раде.

По словам Тымчука, на сегодняшние реалии нашли "гибридный ответ" в виде данного законопроекта, когда украинская армия может использоваться для освобождения оккупированных россиянами территорий без юридического состояния войны с РФ.

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Шаги России, подчеркнул координатор ИС, заставляют Киев форсировать вопрос признания территорий "ЛДНР" оккупированными и переформатировать АТО, поскольку понятия деоккупации и антитеррористической операции несовместимы.

Тымчук рассказал, что АТО предлагают заменить по сути войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а Оперативным штабом.

"Общее руководство Оперативным штабом будет осуществлять президент как Верховный Главнокомандующий, по вопросам обороны также руководство осуществляет Генштаб. Президенту дается право как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных. Все нынешние военно-гражданские администрации или военные администрации в случае создания последних также "замыкаются" на Оперативном штабе", - заявил нардеп.

Также он добавил, что законопроект в русле нынешнего законодательства позволяет вводить военное положение на усмотрение президента Украины.

Кроме того, подчеркнул Тымчук, принятие данного законопроекта не означает отказ Украины от Минска.

"Наоборот, после фактического отказа России от Минских соглашений, принятие данного законопроекта и переформатирование АТО позволит вдохнуть жизнь в Минский процесс, укрепив самую важную составляющую – касающуюся вопросов безопасности", - подытожил депутат.