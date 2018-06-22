Богатыревой – Юлины туфельки, Ляпиной – элегантный стиль, Тимошенко – 3-й том Яворивского

Известные мужчины поздравляют дам-политиков с Женским праздником. Хотя в украинском политикуме женщины в меньшинстве, но в политике – так же, как и в повседневной жизни, – именно они задают тон. К 8 Марта мы попросили известных мужчин высказать пожелания самым популярным представительницам слабого пола – секретарю СНБОУ Раисе Богатыревой, премьер-министру Юлии Тимошенко, внепарламентской оппозиционерке Наталье Витренко, народному депутату (НУ–НС) Ксении Ляпиной, народному депутату (ПР) Анне Герман, главе Госкомпредпринимательства Александре Кужель, экс-главе ФГУ Валентине Семенюк, заместительнице председателя КГГА Ирэне Кильчицкой, народному депутату (ПР) Инне Богословской.

Раисе Богатыревой УВЕРЕННОСТИ, ТВЕРДОСТИ, ОЛИВКОВУЮ ВЕТВЬ, ЮЛИНЫ ТУФЕЛЬКИ Александр Волков, экс-депутат: Все перечисленные женщины очень уважаемые, самостоятельные. Потому, думаю, что физических подарков – украшений и все такое – им не нужно, у них уже все есть. Раисе я бы подарил уверенность в завтрашнем дне. Потому что та должность, которую она сегодня занимает, не является ее политическим или административным будущим. Она зависит только от одного – Президента, его желания – держать ее рядом или нет. Но, не дай Бог, она уйдет сегодня с той должности, тогда канет в небытие. Потому я бы ей подарил выбор – быть политиком или администратором.

Тарас Чорновил, депутат (ПР): Ей можно подарить что-то немножко от Луи Витона. Она это любит. Думаю, ей бы не помешала большая стойкость, постоянство, однозначность. Если она выберет одно направление, то может достичь серьезных верхов. А так ей будет тяжело. Она женщина очень женственная, но думает о карьере. Раисе не хватает твердости в одном направлении. Потому желаю ей твердости.

Мирослав Попович, философ: Так в моей жизни сложилось, что я женщинам никогда ничего не дарю, кроме цветов. Богатыревой подарил бы оливковую ветвь, как символ мира. Потому что женщина на такой воинственной должности, на которой она сегодня находится, нуждается в каком-то смягчении ситуации.

Иван Драч, поэт: Богатыревой отдал бы туфельки Юлии Владимировны.

Олег Пинчук, скульптор: Раисе хочу пожелать оставаться такой же красивой, сильной и принципиальной женщиной. Я бы ей подарил свою скульптуру, которая называется «счастливый полет». Она символизирует успех и перспективу на наивысшем уровне.

Владимир Яворивский, народный депутат (БЮТ), писатель: Поскольку она была длительное время в руководящей верхушке “Регионов”, то она человек не бедный... А из невещественного я бы ей подарил улыбку.

Нестор Шуфрич, депутат (ПР): Чтобы Раиса на своем пути определила для себя, кто ее настоящий друг.

Юлии Тимошенко ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ, СКРОМНОГО НАРЯДА, ПЛАТЬЕ БОГАТЫРЕВОЙ, НОСОРОГА Волков: У Юлии Владимировны все есть: харизма, ум, понимание будущего, цель, к которой она идет. Но у нее нет одного-единственного, что бы я и хотел ей подарить, – профессиональной команды. А без профессиональной команды сделать то, что она задумала, будет невозможно.

Чорновил: Тимошенко я подарить ничего не смогу, у меня не хватит никаких средств, чтобы купить ей что-то даже символическое, чтобы она это хоть заметила. Пожелал бы ей немножечко выдержки, сдержанности, также очень хорошо думать, о чем говоришь. Я бы ей подобрал что-то более скромное и более элегантное из одежды... Потому что иногда она одевается не со вкусом.

Попович: Юлии Владимировне я бы купил обычные розы. Пусть бы она чувствовала какое-то тепло, какую-то поддержку в сегодняшней ситуации.

Драч: Ей бы я подарил платье Богатыревой.

Пинчук-скульптор: Юлия Владимировна пусть остается такой, какая она есть. Она гармонично совмещает в себе женскую красоту и силу. Временами ее сила чувствуется больше, чем у мужчин. Это показали ее последние выступления перед министрами, которые сидели перед ней как щенки. Я бы ей подарил скульптуру «Носорог», которая является символом успеха в политической и общественной жизни.

Яворивский: Сегодня видел ее, но не успел подарить третий том моих произведений, который только что вышел. При случае сделаю это обязательно. Пожелал бы ей выдержать колоссальное давление, напряжение, что на нее навалилась. Такое невмоготу мужчине, не то что женщине.

Шуфрич: Юлии Владимировне желаю в борьбе за президентское кресло не забыть об Украине и о том, что она прекрасная женщина.

Наталье Витренко ВЕРХОВНОЙ РАДЫ, МАРЧЕНКО, КРАСНЫХ ГВОЗДИК Волков: Возвращения в большую политику, потому что сегодня таких харизматичных лидеров левого сектора очень не хватает.

Чорновил: Ну что можно пожелать Витренко?! Разве что одного – чтобы она наконец отделила себя как довольно интересного, профессионального экономиста - научного работника от скандального политика, который затмевает ее научные таланты. Потому желаю ей раскрыться как научному работнику, потому что политическая эра для нее уже миновала. Когда-то в ВР она носила какую-то белую повязку, оказалось, что белое ей идет, потому подарил бы ей что-то белое.

Попович: Относительно Витренко все просто – красные гвоздики!

Драч: Что не дари, все равно толку не будет.

Пинчук-скульптор: Хотя я не поддерживаю ее идеологию, я бы пожелал ей многие лета и купил бы букет красных гвоздик. Пусть им радуется.

Яворивский: Подарил бы ей Владимира Марченко на один день. Думаю, она его и так имеет, но если бы у меня была такая возможность, я бы сделал это... Опять будут учебы УКРАИНА–НАТО, поэтому пожелаю ей хорошо подготовиться к этим учебам, потому что у нее будет много работы.

Шуфрич: Желаю Наталии Михайловне вернуться в большую политику, потому что особенно сейчас ее по-настоящему не хватает.

ЭЛЕГАНТНОГО СТИЛЯ, ГУБОК ПОУЖЕ, ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

Чорновил:

Она не может найти себе какой-то собственный стиль. Поэтому подарил бы ей подборку хороших книжек по формированию элегантного стиля. Также ей нужно поменять стиль поведения, высказываний, потому что когда она даже говорит абсолютно правильные вещи, ее тон вызывает полное невосприятие. Пожелал бы ей больше уверенности в себе и избавления от мелких комплексов.

Попович: Ксении как символу национальной демократии я бы купил цветочки, где было бы желтеньким и синим, потому что оно очень ей идет.

Драч: Желаю ей сузить губки, чтобы у нее голос более нежный был, а то она часто басит. Мне бы хотелось, чтобы она нежнее говорила.

Пинчук-скульптор: Ксения умная, последовательная женщина-политик. Я бы, по-видимому, купил ей книжку о диетическом питании.

Яворивский: Ксени можно было бы подарить цветок. Пожелал бы не заводить себя в такой оппозиционный тупик в нашем парламентском большинстве.

Шуфрич: Пожелал бы ей быть немного меньше мужчиной, чем все ее партийное окружение.

Анне Герман ДОЛЖНОСТИ ПРЕМЬЕРА ПРИ ЯНУКОВИЧЕ-ПРЕЗИДЕНТЕ

Волков: Я очень уважаю эту женщину за ум, настойчивость. Ей бы я подарил место в пятерке Партии регионов на следующих парламентских выборах.

Чорновил: Ей бы тоже вряд ли смог что-то купить, а пожелать могу искренности.

Попович: Анну знаю хорошо. Я ей что-то такое нежное подарю. Я вот люблю цветы воловий глаз. Они очень по-домашнему выглядят и воспринимаются как что-то миролюбивое. По крайней мере в моем представлении.

Драч: Она оказалась интересной и умной женщиной. Пожелаю ей, чтобы она была премьером при Президенте Януковиче.

Пинчук-скульптор: Подарил бы ей пару дорогих оправ и сумочку от Луи Витон – немножко дороже, чем у Юлии Владимировны. Пусть остается такой же молодой, стильной и элегантной, в галицком стиле.

Яворивский: Не вижу такого, что можно было бы подарить Анне. Возможно, котика, который бы вечером, когда она приходит домой, ее успокаивал. Потому что у нее сильная напряжена функция. Пожелал бы немного больше женственности.

Шуфрич: Аннушке желаю, чтобы то нынешнее окружение вокруг нее было с ней всегда. И в личной жизни, и в политике.

Александре Кужель ТЮЛЬПАНОВ – ОНИ ИМПОРТНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ

Волков: Пусть бы выбрала внутри себя – она с Партией регионов, или она с народом Украины.

Чорновил: Кужель дарить я ничего не возьмусь. Потому что она в плане поведения и стиля – мисс совершенство. Пожелал бы ей успешности, быть услышанной, а также научиться отсекать тех, кто сначала ее использует, а затем выбрасывает.

Попович: Александре больше всего подойдут тюльпаны. Поскольку это импортное и не очень дорогое.

Драч: Кужель всегда была волшебной – при всех властях, при всех позициях. Ее всегда интересно было слушать как на русском, так и на украинском языке. Она мне нравится.

Пинчук-скульптор: Александра – это моя большая любовь, потому ее поздравляю больше всех. Это моя духовная сестра. У нее все есть: прекрасный муж, внуки, собака, кошка, любимая профессия. Потому она остается без подарка.

Яворивский: Ей купил бы розу. Она роскошная женщина. Успехов ей! Она вернулась на руководящую должность. Пусть ей там везет – в защите среднего и малого бизнеса.

Шуфрич: Александре желаю не заходить далеко, а может, уже и вернуться.

Валентине Семенюк УМЕНИЯ ПРОИГРЫВАТЬ И ЗАВОД, КОТОРЫЙ НЕ УСПЕЛА ПРИВАТИЗИРОВАТЬ Волков: Считаю Валентину профессионалом высшего сорта. Подарил бы ей решение суда о возвращении на место председателя Фонда госимущества.

Чорновил: Семенюк возглавляла Фонд госимущества, потому я ей вряд ли смогу подарить что-то материальное. А из менее материального. Знаю, она ценит литературу. Потому подарил бы ей что-то из современных авангардных писателей Европы. Невзирая на ее общий стиль поведения, это очень хороший человек, который увлекается искусством, литературой. Из нее всегда делают какое-то посмешище – она сама этому способствует, но это человек с глубоким внутренним миром. Пожелал бы ей уметь побеждать и проигрывать. Побеждать она умеет, а проигрывать – нет.

Попович: Семенюк как молодой жене я бы подарил букет белых роз – символ семейной новостройки.

Драч: Когда Семенюк была главой Фонда госимущества, то сбыла последнее свое имущество, поэтому пусть приобретает новое.

Пинчук-скульптор: Валентине желаю один из каких-то заводов, которые она не успела приватизировать, будучи главой Фонда госимущества. И звезду на небе, которую бы назвал ее именем.

Явориский: Ей дарить ничего, потому что у нее богатый муж, да и она не сама бедна. Столько лет руководила Фондом госимущества. Семейного ей счастья! Дай Бог, чтобы им с молодым мужем было красиво, тепло не только на Красном море или в ОАЭ, а везде.

Шуфрич: За Валентину я искренне рад – что она нашла свое женское счастье, и пусть бережет его с большим успехом, чем Фонд госимущества.

Ирэне Кильчицкой ЗАКОННОГО МУЖА Волков: Я бы все-таки подарил ей законного мужа, отца для ее детей.

Пинчук-скульптор: Сам бы от Ирэны хотел получить подарок – тот оптимизм, который есть у нее и которого недостает всем нашим политикам-мужчинам.

Яворивский: Подарил бы Ирэне Черновецкого, но это слишком щедро... Тогда купил бы цветок. Желаю, чтобы хорошо росли ее детки!

Шуфрич: От всего сердца желаю успеха ей и ее прекрасным детям. И чтобы город Киев не украл ее у друзей и ее семьи.

Инне Богословской

ПОРТАТИВНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, ЧТОБЫ НЕ НАДРЫВАЛА ГОЛОС

Волков: Купил бы огромный букет цветов за ее принципиальную позицию относительно киевской власти.

Пинчук: Инночке желаю оставаться такой же сильной и красивой, умной и волшебной. Подарил бы ей «Черный квадрат» Малевича или одну из картин Ильи Репина, ее земляка. Пусть выберет, скажет мне и я ей куплю.

Яворивский: Ой, это особый случай... По-видимому, купил бы ей маленький, портативный громкоговоритель, потому что она, бедненькая, постоянно надрывает голос. Пусть бы к устам его прикладывала и говорила почти шепотом – а оно было бы слышно вплоть до Харькова. Инна является первым заместителем парламентского комитета культуры и духовности, но на заседание приходила только дважды. Поэтому пожелаю ей, чтобы она хоть раз еще пожаловала на заседание нашего комитета. Все-таки это комитет по вопросам культуры и духовности – думаю, могла бы немножко что-то почерпнуть.

Шуфрич: Пожелал бы, чтобы тот огонь, который ее сопровождает, всегда только грел, а не обжигал.

Ксения Лесив