Тука объяснил некоторые тезисы законопроекта о завершении АТО

Заместитель министра по вопросам временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook объяснил некоторые тезисы нового законопроекта, которым, в частности, предполагается переформатирование АТО.

Он подчеркнул, что Украина не отказывается от Минских договоренностей, а также оставляет приоритетным поиск мирных путей решения проблем.

Кроме того, продолжил Тука, Киев никоим образом не ставит под сомнение необходимость возвращения контроля над своей территорией с международно признанным рубежом включительно.

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"Идея создания оперативного штаба касается исключительно оптимизации процессов управления Луганской и Донецкой областями", - заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

"Любые разговоры о том, что "Украина готовит наступление", что "Киев решил действовать военным путем", все это является исключительно элементом российской пропаганды, направленной на запугивание людей и дезинформацию наших международных союзников", - добавил Тука.

Как сообщал УНИАН, 14 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать. «Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной», - подчеркнул Порошенко.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.