Турчинов обсудил с заместителем генсека НАТО переход Украины на стандарты альянса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с заместителем генерального секретаря Североатлантического договора Камилем Грантом гибридную агрессию России против Украины.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, во время встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества со странами-членами НАТО в военно-технической сфере и кибербезопасности, а также вопросы перехода на стандарты НАТО сектора безопасности и обороны Украины, в частности, ее оборонно-промышленного комплекса.

Как подчеркнул Турчинов, «агрессию РФ может остановить только мощное оружие и сильная армия».

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По его словам, возобновление многостороннего военно-технического сотрудничества со странами-членами Альянса является одним из главных приоритетов Украины.

В свою очередь, Грант заметил, что Альянс не оставляет без внимания темы аннексии Крыма Россией и событий на востоке Украины. «НАТО демонстрирует единство относительно действий России, которые чрезвычайно опасны для мирового порядка», - сказал он.

«НАТО считает Украину одним из важнейших партнеров и очень оптимистично оценивает перспективы нашего сотрудничества», - подчеркнул заместитель генсека НАТО.