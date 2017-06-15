В МИД рассказали, почему нет прогресса по разработке "дорожной карты" выполнения Минских соглашений

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что вопрос разработки «дорожной карты» выполнения Минских соглашений снова передан политическим советникам лидеров «нормандской четверки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

Пристайко объяснил, почему в Берлине 30 мая на переговорах в «нормандском формате» на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России не обсуждался вопрос разработки «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

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«Потому что лидеры «нормандской четверки» решили передать этот вопрос своим политическим советникам - советникам глав государств. Здесь в принципе все нормально», - отметил первый заместитель министра.

Он напомнил, что в октябре 2016 года состоялась встреча лидеров «нормандской четверки», которые тогда поручили своим советникам заняться вопросом разработки пошаговых мероприятий по выполнению положений Минских соглашений.

«В октябре встретились лидеры и поручили своим советникам, фактически, понимая, что этот вопрос, к сожалению, не продвигается в рамках Трехсторонней контактной группы, они поручили своим непосредственным советникам этим заниматься», - подчеркнул Пристайко.

Дипломат добавил, что ранее были выработаны первые подходы к "дорожной карте", и стороны обменялись соответствующими предложениями.

По словам Пристайко, перед новой встречей надо ознакомиться с предложениями сторон, а потом обсуждать.

«Этот процесс как раз происходит. Французы, немцы и мы готовим проект, который передается России, и когда он готов, встречаемся. Встречаемся на уровне заместителей политических советников. Очень много различных форматов», - подытожил первый заместитель главы МИД.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Федеративного правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер заявил, что прогресса в разработке «дорожной карты», которая должна содержать четкое определение последовательности шагов выполнения Минских соглашений, нет.