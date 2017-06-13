Прокуратура завершила расследование против экс-депутата – организатора похищения Богданова

Прокуратура города Киева завершила досудебное расследование по производству в отношении экс-депутата Харьковского областного совета, который организовал похищение и незаконное перемещение через государственную границу бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова.

Об этом говорится на официальной странице прокуратуры города Киева в Facebook.

«Кроме экс-депутата, на скамье подсудимых оказались двое соучастников преступления, которые были разоблачены при попытке незаконно переправить Илью Богданова на территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Досудебным следствием установлено, что похищение бывшего кадрового офицера ФСБ, который в 2014 году перешел на сторону Украины и воевал в составе добровольческого батальона на Донбассе, было выполнено по заказу органов ГРУ и ФСБ Российской Федерации экс-депутатом Харьковского областного совета, завербованным российскими спецслужбами два года тому назад.

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В ноябре 2016 года, получив информацию о подготовке похищения, следователи прокуратуры города Киева совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины провели инсценировку преступления.

«Экс-депутат, который под чужим именем прибыл в столицу, чтобы убедиться в том, что заказ выполнен, был задержан на месте происшествия. Еще двух соучастников, граждан Украины, которых российская сторона задействовала в незаконной переправке Ильи Богданова через российско-украинскую границу, задержали спустя несколько дней на территории Харьковской области в ходе совместной спецоперации, в которой кроме столичной прокуратуры, ДВБ Нацполиции Украины, были задействованы оперативники и спецназ СБУ», - сообщили в прокуратуре.

Действия экс-депутата квалифицированы по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), ч.4 ст.358 (использование поддельного документа) УК Украины. Его сообщников - по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.